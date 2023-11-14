В ресторане Астаны до смерти избили женщину: Директора заведения арестовали на 2 месяца

Салтанат Нукенова и Куандык Бишимбаев

CentralAsia (KZ) - В Астане на два месяца арестовали директора развлекательного комплекса «Гастро-центр», где до смерти избили женщину. По подозрению в совершении преступления был задержан бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев.

«В рамках расследования убийства женщины в ресторане «БАУ» в отношении директора «Гастро-центра» санкционирована мера пресечения - арест на 2 месяца», - говорится в сообщении Департамента полиции Астаны.

Директора подозревают в укрывательстве преступления, добавили в ведомстве.

О задержании директора «Гастро-центра» стало известно 12 ноября. На него заведено отдельное уголовное дело по статье 432 Уголовного кодекса «Укрывательство преступления». Директора гастроцентра по этой статье отправили в изолятор в воскресенье, а еще завели дела по статье 434 (Недонесение о преступлении), части 3 статьи 119 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Республика Казахстан.

В одном из ресторанов Астаны 9 ноября до смерти избили женщину. СМИ сообщили, что по подозрению в убийстве своей жены на месте задержали бывшего министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева. 10 ноября заместитель министра внутренних дел РК Серик Сарсенов подтвердил эту информацию. Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Уголовное дело расследуют по статье «Убийство».

Убитая — вторая жена экс-министра 31-летняя Салтанат Нукенова.

Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики Казахстана с мая по декабрь 2016 года, учился в Вашингтоне по программе «Болашак». В январе 2017 года его задержали по подозрению в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору. В марте 2018 года его приговорили к 10 годам лишения свободы, но в сентябре 2019 года суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Бишимбаев вышел на свободу.

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