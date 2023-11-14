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Семья мигрантов из Таджикистана, дети которой бросали камнями в учительницу, выдворят из России

CentralAsia (TJ) -  Семья мигрантов из Таджикистана, дети которой закидали учительницу камнями, будет выдворены из России. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Дети бросали камни в учительницу на улице. Видео было опубликовано в соцсетях.

В ходе расследования нашли мать. Ею оказалась 32-летняя женщина из Таджикистана. Она проживала в Новосибирске с двумя детьми в возрасте 12 и 7 лет.

Женщина дважды нарушала миграционное законодательство. Она не поставила детей на учет, и трижды была привлечена к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию детей.

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