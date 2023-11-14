Семья мигрантов из Таджикистана, дети которой бросали камнями в учительницу, выдворят из России
- Таджикистан, общество
- 14:55, 14 ноября 2023
- Просмотров: 226
- Обновлено: 15:07, 14 ноября 2023
CentralAsia (TJ) - Семья мигрантов из Таджикистана, дети которой закидали учительницу камнями, будет выдворены из России. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
Дети бросали камни в учительницу на улице. Видео было опубликовано в соцсетях.
В ходе расследования нашли мать. Ею оказалась 32-летняя женщина из Таджикистана. Она проживала в Новосибирске с двумя детьми в возрасте 12 и 7 лет.
Женщина дважды нарушала миграционное законодательство. Она не поставила детей на учет, и трижды была привлечена к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию детей.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения