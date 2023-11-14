На бывшего главу КНБ Казахстана Карима Масимова завели два новых дела

Карим Масимов

CentralAsia (KZ) - В отношении бывшего главы КНБ Казахстана Карима Масимова расследуют два новых уголовных дела. Об этом «Казинформу» сообщили в Комитете национальной безопасности республики.

«В отношении К. Масимова КНБ продолжается досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 208 «Легализация, отмывание денег и иного имущества, полученных преступным путем» и 366 «Получение взятки в особо крупном размере» УК РК», — говорится в ответе комитета на запрос агентства.

С санкции прокуратуры Масимов был доставлен в СИЗО столичного департамента КНБ для проведения следственных действий.

Однако, как пишет Informburo.kz, указанные в статье «Казинформ» новые дела возбудили ещё в марте 2022 года. Тогда в КНБ сообщали, что Карим Масимов получил взятку в 2 млн долларов от представителей иностранного государства за получение закрытого контракта. Эти средства вернули из Гонконга в Национальный банк Казахстана. Также сообщалось, что Масимов в период нахождения в должности премьер-министра получил элитный гостевой дом и земельный участок в столице стоимостью около 2,5 млрд тенге от одной из бизнес-структур. В этом доме изъяли 17,2 млн долларов наличными, а также многочисленные предметы роскоши – элитные часы, золотые слитки, антиквариат. Кроме этого, были изъяты принадлежащие Масимову 11 дорогостоящих автомашин бизнес-класса.

Карим Масимов был задержан 8 января 2022 года, после беспорядков, охвативших страну в первых числах месяца. Несколькими днями ранее он был уволен с должности председателя КНБ, которую занимал с сентября 2016 года. Масимов считался одним из самых влиятельных и приближенных к бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву людей в стране. В разные годы он занимал должности премьер-министра РК, руководителя администрации и помощника президента Казахстана.

Практически сразу после задержания Следственный суд столицы арестовал Масимова на два месяца. Ему вменили статьи о попытке госпереворота, госизмене и превышении полномочий. Тогда же стало известно, что в расследовании фигурируют три его бывших зама, их также заключили под стражу.

Четвертого зама Масимова — генерала Самата Абиша, племянника Нурсултана Назарбаева, после январских событий уволили из КНБ, но арестовывать не стали. Генпрокуратура начала расследование против него лишь в сентябре 2023 года. Абиша подозревают в превышении власти, в настоящее время он находится в Казахстане под подпиской о невыезде.

Между тем делу против Масимова был присвоен гриф «секретно». Суд над ним начался в ноябре прошлого года и проходил полностью в закрытом режиме. 24 апреля Масимова приговорили к 18 годам лишения свободы, его заместитель Ануар Садыкулов получил 16 лет лишения свободы, другой бывший заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин — 15 лет, а Марат Осипов — три года лишения свободы. Кроме того, в доход государства с осужденных взыскано свыше 10 млрд тенге ($21 млн) и $24 млн.

16 июня апелляционная инстанция по уголовным делам суда Астаны смягчила режим отбывания наказания Масимову, Садыкулову и Ергожину с учреждения максимальной на среднюю безопасность.

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