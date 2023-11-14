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Премьер Армении Пашинян не будет участвовать в саммите ОДКБ в Минске
Никол Пашинян
Никол Пашинян

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил президенту Беларуси Александру Лукашенко, что на саммит ОДКБ в Минск 23 ноября он не приедет.

«Премьер-министр Пашинян сообщил президенту Беларуси, что не сможет участвовать в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ отнесутся к этому решению с пониманием»,— говорится в Telegram-канале правительства Армении.

В октябре Пашинян также пропустил саммит СНГ в Бишкеке.

Изданию The Wall Street Journal 25 октября Никол Пашинян выразил недовольство тем, как ОДКБ и Россия выполняют свои союзнические обязательства. Армении, по его словам, необходимо диверсифицировать отношения в сфере национальной безопасности.

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