Премьер Армении Пашинян не будет участвовать в саммите ОДКБ в Минске

Никол Пашинян

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил президенту Беларуси Александру Лукашенко, что на саммит ОДКБ в Минск 23 ноября он не приедет.

«Премьер-министр Пашинян сообщил президенту Беларуси, что не сможет участвовать в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ отнесутся к этому решению с пониманием»,— говорится в Telegram-канале правительства Армении.

В октябре Пашинян также пропустил саммит СНГ в Бишкеке.

Изданию The Wall Street Journal 25 октября Никол Пашинян выразил недовольство тем, как ОДКБ и Россия выполняют свои союзнические обязательства. Армении, по его словам, необходимо диверсифицировать отношения в сфере национальной безопасности.