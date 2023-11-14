Заболеваемость COVID-19 в России выросла за неделю на 23%, умерли 76 человек

CentralAsia (CA) - За неделю с 6 по 12 ноября показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в России на 100 тысяч населения вырос по сравнению с предыдущей неделей на 22,8% и составил 29,63, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Рост заболеваемости отмечен в 70 регионах, в том числе в 24 регионах более чем в среднем по стране.

По данным оперштаба, за неделю умерли 76 человек, заразившихся коронавирусом. В период с 30 октября по 5 ноября сообщалось об увеличении заболеваемости на 31,7%, было зарегистрировано 63 умерших.

За прошедшую неделю были госпитализированы 5 473 человека с COVID-19, что на 8,5% больше, чем неделей ранее. Рост числа госпитализаций произошел в 43 регионах, в том числе в 24 регионах он был выше, чем в среднем по России.

В Москве с 6 по 12 ноября выявили 8 173 новых случаев заражения коронавирусом, что на 1 237 больше, чем неделей ранее, сообщает сайт «Объясняем.РФ» в разделе «Стопкоронавирус».

За неделю в столице были госпитализированы 746 человек, умерли 13 заболевших.

С 30 октября по 5 ноября в столице было выявлено 6 936 случаев заражения коронавирусом, скончались 11 человек.