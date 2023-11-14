В ресторане Астаны до смерти избили женщину: Полицейские изучают видео с камер наблюдения в заведении

Салтанат Нукенова и Куандык Бишимбаев

CentralAsia (KZ) - Департамент полиции Астаны изъял видеоматериалы с камер наблюдения в ресторане Bau, где ранее до смерти избили жену бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева. По подозрению в совершении преступления был задержан сам Куандык Бишимбаев.

Столичным департаментом полиции продолжается расследование.

«В настоящее время следственными органами проводится проверка показаний, данных при допросах обслуживающим персоналом и другими лицами, которые могут знать обстоятельства совершенного особо тяжкого преступления.

Также изъяты с места события видеоматериалы, по которым назначены соответствующие исследования», - говорится в сообщении.

Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не разглашается.

В одном из ресторанов Астаны 9 ноября до смерти избили женщину. СМИ сообщили, что по подозрению в убийстве своей жены на месте задержали бывшего министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева. 10 ноября заместитель министра внутренних дел РК Серик Сарсенов подтвердил эту информацию. Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Уголовное дело расследуют по статье «Убийство». Также на два месяца арестовали директора развлекательного комплекса «Гастро-центр», где было совершено преступление. Директора подозревают в укрывательстве преступления.

Убитая — вторая жена экс-министра 31-летняя Салтанат Нукенова.

Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики Казахстана с мая по декабрь 2016 года, учился в Вашингтоне по программе «Болашак». В январе 2017 года его задержали по подозрению в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору. В марте 2018 года его приговорили к 10 годам лишения свободы, но в сентябре 2019 года суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Бишимбаев вышел на свободу.

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