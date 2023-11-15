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Позолоченная статуя Чингисхана встретит публику в одноименном музее в Цагаан сар

CentralAsia (MNG) -  14 ноября, Монголия отмечает 861-летие со дня рождения Чингисхана и День гордости Монголии. День рождения Чингисхана ежегодно празднуется в первый день первого зимнего месяца по монгольскому лунному календарю.

В музее Чингисхана создается позолоченная бронзовая статуя основателя Монгольского государства. Скульптуру массой 13 тонн и высотой 7 метров создает заслуженный художник и скульптор Болд Лувсан. Для работы потребуется до 7 кг золота. По словам источника, драгоценный металл взят из золотого запаса Монгольского банка.

Позолоченная бронзовая фигура великого реформатора и объединителя страны будет доступной для публики во время Цагаан сар — Лунного Нового года, который отмечается 10 февраля 2024 года.

источник: middleasiannews

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