Монгольская школьница завоевала 10 золотых медалей на Всемирном конкурсе интеллектуальных дебатов

CentralAsia (MNG) - АНУНГОО Ганболд, ученица 12-го класса средней школы British school Ulaanbaatar завоевала 10 золотых медалей на Всемирном конкурсе интеллектуальных дебатов.

«Дебаты» — интересная и познавательная игра. Участвуя в ней, школьники и студенты учатся выступать на публике, доказывать свою позицию, убеждать слушателей в правильности и убедительности своих доводов.

Первый раунд прошел в Монголии, а второй тур азиатского региона – в Южной Корее.

Представительница нашей страны Анунгоо победила в этом регионе, а затем поехала соревноваться в Йельский университет в США. Это крупный мировой конкурс интеллектуальных дебатов, в котором соревновались более 2500 детей из более чем 80 стран.

Анунгоо, ученица 12-го класса British school Ulaanbaatar завоевала 10 золотых медалей и вернулась на Родину в понедельник.

источник: middleasiannews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения