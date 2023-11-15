Это первый случай, когда монгольская пьеса экспортируется за пределы страны, — The London Evening Standard

CentralAsia (MNG) - Акробаты, горловое пение и Шекспир: добро пожаловать в «Монгольский Хан», самую дикую новую театральную постановку Лондона.

На пыльных, утоптанных половицах крупнейшего театра Монголии зреет волшебство. Среди реквизита и оголенных проводов здания советской эпохи слоняются фантастически одетые актеры, ожидая своей очереди.

Женщина, украшенная полосками блестящей ткани и увенчанная лисьими ушами, услужливо улыбается камере за сценой; Рядом висят стойки с великолепными костюмами, которые будут использоваться в представлении. Воздух наполнен ожиданием.

Меня прилетели посмотреть «Монгольского Хана», который прибудет в Лондонский Колизей из степей Монголии на двухнедельный показ 18 ноября, и впечатления – от наблюдения за разминкой артистов до самого представления – опьяняют.

Акробаты изгибают свои тела в фантастические формы, аккуратно складываясь в башни и извиваясь, имитируя переживания и эмоции от секса до боли. В какой-то момент по сцене шагает богато одетый человек с ножом в руке, готовый кроваво отомстить; женщины в костюмах, в три раза превышающие их рост, покачиваются и колеблются в такт музыке.

Шоу похоже на скрещение Короля Льва и Короля Лира, и оно объединяет практически всю национальную художественную сцену Монголии. «На самом деле это не основано на реальных событиях; это выдумка», — говорит нам режиссер Герой Баатар. Тем не менее, «эта история вполне классическая, и многие люди считают ее монгольским Шекспиром».

Литература до 1980 года означала Чехова; многие представители старшего поколения до сих пор говорят на русском как на втором языке. В Монголии мало пьес, которые можно было бы назвать собственными, но «Монгольский хан» — одна из них. Написанная в 1998 году любимым национальным поэтом и драматургом Лхагвасурэном Бавуу, пьеса была возрождена после его смерти его другом Баатаром в 2022 году и собрала более 150 показов, прежде чем была переведена в Великобританию.

Режиссер Баатар описывает это как «трагедную драму», основанную на огромной Монгольской империи 13-го века, и диалоги (переведенные на английский Тимберлейком Вертенбейкером) кажутся достаточно эпичными. «Ударьте меня, небеса, если я ошибаюсь!» Хан плачет в начале пьесы; когда у него рождается сын, он заявляет: «Когда он заговорит, пусть его первое слово будет криком империи».

Страна с населением всего 3,3 миллиона человек (почти треть населения Лондона, но в тысячу раз больше), Монголия не имеет процветающей театральной культуры, но эта пьеса полна решимости изменить это. Зажатая между Китаем и Россией, это земля холмистых, поросших травой холмов, кочевых племен, гордой истории (всепобеждающий Чингисхан был родом из Монголии и до сих пор считается национальным героем) и культуры, которая находилась под сильным влиянием Советы.

«Раньше мы тоже были королевством. До 1920-х годов у нас был король. А потом под влиянием России мы избавились от наших королей», — говорит Баатар. «Это была большая ошибка… как только мы от нее избавились, она начала [подрывать] нашу национальную идентичность. А потом люди начали забывать о своей культуре».

Для Баатара монгольский хан «является нашей первой попыткой сохранить нашу национальную идентичность, а затем не только сохранить ее, [но] распространить ее на мир и продемонстрировать то, что мы можем предложить миру»; разумеется, это своего рода связующее звено для национальных талантов.

Монгольский хан может похвастаться лучшими танцорами, акробатами, певцами и актерами страны: Уранчимэг Уртнасан, играющая старшую королеву, в свое время была и актером, и режиссером, а сегодня является чем-то вроде национального достояния. Тем временем Эрдэнэбилэг Ганболд, который играет трагического Хана в центре истории, занял центральное место на фестивале открытия Наадама (фестиваля племенных игр) в стране, чтобы произнести эпический монолог из пьесы под бурные аплодисменты.

Как ни странно, британская культура также оказала огромное влияние на этих актеров с традиционным образованием. «Мы с самого начала были окружены произведениями Шекспира», — говорит Уранчимэг, а Доржсурэн Шадав, играющий одного из принцев, играл Гамлета, короля Лира и даже Ромео.

«Они очень активно продвигали британскую культуру, особенно Шекспира, британский театр, на передний план Монголии, и они также очень рады, что собираются сделать то же самое с Англией», — передает переводчик, пока мы проводим наши интервью проходят посреди травянистых равнин, которыми славится страна (наши ведущие так же стремятся продемонстрировать красивую сельскую местность страны, как и ее многообещающую театральную сцену). Теперь пришло время вернуть долг: «Они хотят привезти монгольское искусство и культуру в Англию».

Сам сюжет черпает вдохновение из богатой истории Монголии: действие происходит в эпоху империй и королей-воинов (но до рождения национального героя Чингиса), он рассказывает историю хана с двумя женами: добродетельной наложницей и озлобленной старшей императрицей. обе они одновременно рожают ему сына.

Конечно, здесь замешан гнусный обман, и по ходу пьесы мы видим, как сыновья меняются местами, каждый занимает место другого; королевские предательства, сражения и борьба за будущее империи.

В дополнение к драматической сюжетной линии мы видим кукольный театр, акробатов, немного традиционного горлового пения и даже борьбу — все это развлечения, которыми с энтузиазмом занимаются как закулисная команда шоу, так и сами выступающие.

На самом деле во время нашего визита нас угостили несколькими борцовскими поединками, где операторы прожекторов сражались лицом к лицу с другими членами закулисной команды. Переводчик аккуратно резюмирует: «В Монголии многие люди носят много-много шляп». Даже режиссер Баатар является тайным профессионалом в стрельбе из лука: он поражает мишень со ста метров (нам говорят, что на следующий день он участвует в играх Наадам), прежде чем прийти поговорить о спектакле.

Помимо шляпы, гордость актеров и съемочной группы ощутима: как по тому, что они создали, так и по тому факту, что им удается представить это публике в Великобритании, как отмечает Эрдэнэбилэг: «Это первый раз, когда монгольская пьеса экспортируется. за границей».

Показательный пример: готовясь к поездке в Великобританию, весь актерский состав (немногие из которых хоть немного говорят по-английски) фонетически выучил весь переведенный сценарий на случай, если им удастся его исполнить (в конце концов, они выступают на оригинал на монгольском языке с английскими субтитрами). Было ли это тяжело? Да, отвечают они, но оно того стоит.

«Для нас это все равно, что участвовать в Олимпийских играх. Это Вест-Энд. Это колыбель театра», — говорит Доржсурэн. «Это Великобритания. Так что сюда приезжают лучшие из лучших, чтобы испытать свое оружие. Это большая честь».

И они уверены, что ни один посетитель Колизея не увидит подобного представления. «Мы знаем, какая у нас удивительная культура, мы знаем, какие мы уникальные и ритуальные люди», — говорит Эрдэнэбилэг, играющий Хана. Он разводит руками; мы стоим на открытой степи, ветер свистит вокруг него, а вокруг нас - мили зеленых холмов. «И у нас есть что предложить миру поистине неслыханное».

автор: Вики Джессоп — редактор и обозреватель по вопросам культуры в Evening Standard. Она пишет и заказывает сюжеты для телевидения, освещает игры и (когда у нее есть время) также участвует в музыке, художественных фильмах, кино, технологиях и путешествиях.

перевод: Татар С.Майдар

источник: MAN

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