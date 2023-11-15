В Улан-Баторе прошли испытания медицинского дрона. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Рейс доставил запасы крови между Монгольским национальным центром переливания крови и больницей в 4,75 км к востоку.

Японо-монгольский проект в столице Монголии Улан-Баторе 13 ноября провел полет медицинского логистического дрона в рамках планов по революционному преобразованию транспортировки крови в городе.

Тестовый полет длиной 4,75 км был проведен между Национальным центром переливания крови и Монгольско-Японской больницей Монгольского национального университета медицинских наук (МНУМН).

Цель проекта — в конечном итоге реализовать регулярные услуги с использованием медицинских логистических дронов, чтобы обойти большие пробки на дорогах Улан-Батора.

Подобные испытательные полеты были проведены ранее в этом месяце в Глазго, Великобритания, в рамках проекта беспилотника CAELUS.

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