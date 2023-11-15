Израиль проводит военную операцию в главной больнице сектора Газы «Аш-Шифа», - ЦАХАЛ

Спутниковый снимок "Аш-Шифы"

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что проводит «точечную» и «эффективную» операцию против членов палестинского движения ХАМАС в крупнейшей больнице сектора Газа «Аш-Шифа». По данным израильских военных, на территории медучреждения под землей находится один из главных командных пунктов ХАМАС.

Ведомство подчеркнуло, что сражается против боевиков, а не гражданского населения и отметило свою помощь в полномасштабной эвакуации из больницы, а также регулярные контакты с ее руководством. ЦАХАЛ также накануне предупреждала ХАМАС, что использование больницы в военных целях ставит под угрозу этот объект и требовала прекратить, но изменений не последовало.

«Мы призываем всех террористов ХАМАС, находящихся в больнице, сдаться», — заявили в ЦАХАЛ.

Армия Израиля предупредила персонал, что начнет штурм «через несколько минут», сообщает телеканал Al Arabia со ссылкой на Минздрав анклава. Ведомство уточнило, что штурм ведется с западного крыла больницы.

Корреспондент телеканала Al Jazeera передает с места, что в главном дворе больницы «Аш-Шифа» стоят израильские танки, а солдаты израильской армии зашли в один из корпусов больницы.

Пресс-секретарь подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы сказал в эфире Al Jazeera, что израильские солдаты обыскивают подвалы больницы.

Точных данных, сколько людей находится на территории больничного комплекса «Аш-Шифа», нет.

Местные сотрудники Всемирной организации здравоохранения во вторник говорили, что в больнице находятся около 700 пациентов, 400 человек персонала и три тысячи местных жителей, прячущихся от боевых действий — итого 4100 человек.

Днем ранее подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения сектора Газа объявило, что в «Аш-Шифе» находятся не менее 2300 человек: 600-650 пациентов, 200-250 сотрудников и около полутора тысяч местных жителей, бежавших от боев.

Израильская армия в ночь на среду объявила, что перед началом операции в «Аш-Шифе» открыла коридор для выхода гражданских лиц.