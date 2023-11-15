Казахстан договорился с Кыргызстаном о подаче воды в Жамбылскую область

CentralAsia (KZ) - Казахстан и Кыргызстан договорились о подаче воды для орошаемых земель Жамбылской области, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

Стороны пришли к соглашению о восстановлении подачи воды по каналу «Туйте» на реке Талас.

Также глава Министерства Нуржан Нуржигитов обратил внимание на необходимость расширения перечня водохозяйственных объектов межгосударственного пользования для улучшения подачи воды в Казахстан. Так, казахстанская сторона предложила внести в этот перечень каналы «Акмолда», «Каратаки» и «Томентамга» с сооружениями на реке Куркуреусу, канал «Колос» на реке Шу и канал «Кож» с сооружениями на реке Талас.

«Как вы знаете, в этом году аграрии Жамбылской области испытали дефицит поливной воды в бассейнах рек Шу и Талас. Поэтому для нас очень важно не допустить повторения такой ситуации и заблаговременно выстроить правильную работу по планированию следующего вегетационного периода в бассейнах рек Шу и Талас совместно с нашими кыргызскими партнерами», – сказал министр.

В августе стало известно, что в Жамбылской области возникла нехватки поливной воды. Из-за этого под угрозой оказался урожай фермеров. В Минэкологии РК сообщили, что начали переговоры с Кыргызстаном по подаче воды из водохранилища для поддержания работы Жамбылской ГРЭС, а также экологического попуска в русле реки Талас.

В Жамбылской области ввели режим ЧС. Вскоре стало известно, что фермеры региона потеряли 30% урожая. В сентябре пострадавшим аграриям региона выделили более 3,6 млрд тенге на возмещение затрат.

На встрече с коллегами из стран Центральной Азии в Узбекистане Нуржан Нуржигитов договорился о подаче 11,1 кубокилометра воды в Туркестанскую и Кызылординскую области РК до 1 апреля, из них 1,6 млрд кубометров воды – в Аральское море.

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