Си Цзиньпин прибыл в США
- Азия и мир, политика
- 11:03, 15 ноября 2023
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Си Цзиньпин прибыл в США
CentralAsia (CA) - Председатель КНР Си Цзиньпин начал свой первый за шесть лет визит в Соединенные Штаты, сообщает Reuters.
В международном аэропорту Сан-Франциско его встретили губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, министр финансов США Джанет Йеллен и другие представители США.
Китайский лидер должен встретиться с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско в среду утром, а затем посетить ежегодный саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Его встреча с Байденом станет их второй личной встречей с момента инаугурации президента США в 2021 году.
В этом году саммит АТЭС проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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