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Си Цзиньпин прибыл в США
Си Цзиньпин прибыл в США
Си Цзиньпин прибыл в США

CentralAsia (CA) -  Председатель КНР Си Цзиньпин начал свой первый за шесть лет визит в Соединенные Штаты, сообщает Reuters.

В международном аэропорту Сан-Франциско его встретили губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, министр финансов США Джанет Йеллен и другие представители США.

Китайский лидер должен встретиться с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско в среду утром, а затем посетить ежегодный саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Его встреча с Байденом станет их второй личной встречей с момента инаугурации президента США в 2021 году.

В этом году саммит АТЭС проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.

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