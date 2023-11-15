Си Цзиньпин прибыл в США

Си Цзиньпин прибыл в США

CentralAsia (CA) - Председатель КНР Си Цзиньпин начал свой первый за шесть лет визит в Соединенные Штаты, сообщает Reuters.

В международном аэропорту Сан-Франциско его встретили губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, министр финансов США Джанет Йеллен и другие представители США.

Китайский лидер должен встретиться с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско в среду утром, а затем посетить ежегодный саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

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Его встреча с Байденом станет их второй личной встречей с момента инаугурации президента США в 2021 году.

В этом году саммит АТЭС проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.