В ресторане Астаны до смерти избили женщину: Токаев поручил держать расследование на особом контроле

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с министром внутренних дел, генпрокурором и председателем Верховного суда поручил руководству МВД держать на особом контроле расследование убийства Салтанат Нукеновой в ресторане BAU в Астане, сообщает Акорда.

Речь об убийстве в столичном ресторане зашла в контексте слов президента о том, что в Казахстане нужно сформировать атмосферу абсолютного непринятия любых форм нарушения закона. В том числе, бытовое насилие, вандализм, хамство, хулиганство.

«Закон должен быть един для всех. Справедливость в обществе – это солидарность граждан во имя укрепления законности. Справедливый Казахстан – это страна, где царят закон и порядок», – сказал Токаев.

По мнению главы государства закон и порядок доложены стать своеобразным идеологическим и политическим путеводителем казахстанского общества.

В одном из ресторанов Астаны 9 ноября до смерти избили женщину. СМИ сообщили, что по подозрению в убийстве своей жены на месте задержали бывшего министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева. 10 ноября заместитель министра внутренних дел РК Серик Сарсенов подтвердил эту информацию. Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Уголовное дело расследуют по статье «Убийство». Также на два месяца арестовали директора развлекательного комплекса «Гастро-центр», где было совершено преступление. Директора подозревают в укрывательстве преступления.

Убитая — вторая жена экс-министра 31-летняя Салтанат Нукенова.

Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики Казахстана с мая по декабрь 2016 года, учился в Вашингтоне по программе «Болашак». В январе 2017 года его задержали по подозрению в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору. В марте 2018 года его приговорили к 10 годам лишения свободы, но в сентябре 2019 года суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Бишимбаев вышел на свободу.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения