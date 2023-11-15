В Казахстане с 2025 года будут готовить резервистов на случай срочной мобилизации

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CentralAsia (KZ) - Служба в резерве — новый вид воинской службы — может появиться в Казахстане в 2025 году. Законопроект с соответствующими поправками рассмотрят в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса 15 ноября, пишет ИА El.kz.

Рабочую группу по проекту возглавил депутат Ермурат Бапи. «Если мы примем этот закон, у нас будет прямая мобилизация не через военкоматы. Военнослужащий в резерве, он в тот же день, когда будет объявлена тревога, в условиях войны или какой-то опасности, этот военнослужащий сразу, без вызова, может приехать в свою воинскую часть, где он раньше проходил сборы, подготовку, он придет и там же приступает к выполнению боевой задачи», — пояснил он.

Согласно проекту, на службу в резерве будут принимать добровольно граждан РК с 18 до 50 лет (это касается солдатского и сержантского составов), и до 60 лет в офицерский состав. Контракт с резервистами будет на три года. В резерв будут попадать только те, кто прошел медицинскую комиссию и специальную проверку. Как уточняет Zakon.kz, предполагается, что это будут люди, которые уже прошли срочную службу или краткосрочные курсы военной подготовки, а также обучались на военных кафедрах при вузах.

Резервистов будут готовить в воинских частях, за ними будет закреплено оружие и боевая техника. Служить они будут только на территории своей области.

Ермурат Бапи уточнил, что резервисты будут жить и работать в мирное время обычной жизнью. Но при этом они будут проходить краткосрочное обучение в действующих частях на ежемесячной основе, и также 30-дневные сборы по приказу Минобороны. В период занятий они будут получать минимальную заработную плату за те дни, которые отслужили. На период проведения 30-дневных сборов — среднемесячную заработную плату.

На начальном этапе власти намерены набрать около двух тысяч человек. В дальнейшем набор резервистов будет увеличиваться исходя из потребности армии, добавил депутат. Женщины могут также попасть на службу в резерве в качестве связистов, медперсонала, специалистов финансов, тыловых работников. В год требуется более 3,5 млрд тенге ($75,1 млн) на их содержание.

Концепцию службы в резерве Минобороны Казахстана представило еще в 2021 году. В ведомстве тогда отметили, что современные вооруженные конфликты выявили ряд проблемных вопросов, связанных с мобилизацией вооруженных сил, подготовкой и наличием военно-обученного резерва, а также своевременным прибытием военнослужащих из запаса для восполнения потерь или ротации личного состава.

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