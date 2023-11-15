Рустами Эмомали посетит Кыргызстан

Рустами Эмомали

CentralAsia (TJ) - В Бишкеке 16-17 ноября пройдет осенняя сессия Межпарламентской ассамблеи (МПА) государств-участников СНГ. В ней примут участие руководители и члены парламентских делегаций государств Содружества.

Таджикистан представит председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли страны, мэр Душанбе Рустами Эмомали, сообщает «Азия Плюс».

Как сообщают в секретариате совета МПА СНГ, в первый день работы сессии пройдет встреча глав парламентов стран Содружества. Спикеры обсудят актуальные вопросы, подведут итоги проведенных в 2023 году мероприятий, заслушают информацию о мониторинге избирательных кампаний на пространстве СНГ.

Одновременно на бишкекской площадке пройдут заседания постоянных комиссий МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству, социальной политике и правам человека, а также Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ.

Участники постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству посвятят встречу пересмотру в ряде стран мира истории. Постоянная комиссия МПА по социальной политике и правам человека, в свою очередь, рассмотрит проект концепции модельного закона «О лекарственном обеспечении в государствах-участниках СНГ», обсудит нормы охраны труда и миграционную политику в странах Содружества.

Ключевым вопросом заседания Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ станет информационная безопасность в интернете.

А 17 ноября пройдет пленарное - 56-е заседание ассамблеи. В этот же день главы и участники парламентских делегаций примут участие в международной конференции в честь 95-летия со дня рождения Чынгыза Айтматова.

Сессии МПА СНГ традиционно проходят в штаб-квартире организации в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Весной 2022 года местом встречи руководителей парламентов стран стал город Алматы (Казахстан), осенняя сессия 2022 года проходила в Самарканде (Узбекистан).

Рустами Эмомали является старшим сыном президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

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