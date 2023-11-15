92 казахстанца покинули сектор Газа, - МИД РК

// МИД РК

CentralAsia (KZ) - В рамках первого этапа эвакуации граждан Казахстана из сектора Газа, где идёт столкновение между силами ХАМАС и Армией обороны Израиля, первые 92 казахстанца 15 ноября перешли на территорию Египта. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК.

Казахстанцев эвакуировали через пограничный КПП «Рафах».

«На месте казахстанские дипломаты оказали гражданам всю необходимую консульско-правовую и психологическую помощь. После процедур на границе наши граждане в составе колонны выехали в Каир и в ближайшее время прибудут туда», – говорится в сообщении.

Дипломаты продолжат совместную работу с компетентными органами Израиля, Египта, Палестинской национальной администрации и международными организациями по вывозу из сектора Газа оставшихся казахстанцев. После того как все граждане РК прибудут из сектора Газа в Каир, правительство Казахстана направит за ними самолёт.

Ранее официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщал, что из сектора Газа вечером 13 ноября эвакуируют 40 казахстанцев и четырех членов их семей. Он уточнил, что Египет позволяет запускать к себе только граждан Казахстана, но если члены их семей палестинцы, то их чаще всего пускать не хотят.

Позже появилась информация о том, что казахстанцы не попали в список беженцев, которых должны были эвакуировать 13 ноября.

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