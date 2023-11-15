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Монгольский баритон Ариунбаатар получил премию «Золотой софит»

CentralAsia (MNG) -  Заслуженный артист Монголии Ариунбаатар Ганбаатар удостоен престижной премии «Золотой софит» за роль Набукко в опере Дж. Верди «Набукко» в Санкт-Петербурге, Российская Федерация.

13 ноября 2023 года в Северной столице РФ состоялась XXIX Церемония награждения лауреатов высшей театральной премии Санкт-Петербурга – «Золотой софит 2022-2023». «Золотой софит» – неотъемлемая часть культурной жизни Северной столицы, а вручение наград лауреатов становится яркой точкой завершения театрального сезона. Высшая театральная премия Санкт-Петербурга ежегодно вручает лучшие спектакли прошедшего сезона – драматические, оперные, балетные, кукольные, музыкальные постановки в жанре оперетты и мюзикла, а также актеров, режиссеров, артистов театра. Премия «Золотой софит» проводится в четырех номинациях:

  • Драматический театр
  • Музыкальный театр
  • Кукольный спектакль
  • Негосударственный театр

Монгольский оперный баритон Ариунбаатар был номинирован на премию «Золотой софит» за роль Набукко в опере Дж. Верди «Набукко» и победил в номинации «Лучшая мужская роль в оперном спектакле».

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