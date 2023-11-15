ООН одобрила инициированную Монголией резолюцию о положении женщин и девочек в сельских районах

CentralAsia (MNG) - Третий комитет (социальный, гуманитарный и культурный) 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН одобрил 12 проектов резолюций, в том числе «Улучшение положения женщин и девочек в сельской местности», предложенный Монголией 10 ноября 2023 года.

Сегодня почти каждая четвертая женщина проживает в сельской местности. Расширение прав и возможностей женщин и девочек в сельских районах и обеспечение гендерного равенства являются ключом к достижению всех целей устойчивого развития (ЦУР).

Поскольку мир сталкивается с такими проблемами, как восстановление после пандемии и изменение климата, экономический и продовольственный кризисы, а также технологический переход, необходимость расширения прав и возможностей женщин и девочек в сельских районах становится все более острой. Резолюция «Улучшение положения женщин и девочек в сельской местности» с дополнительными ссылками открывает путь для обеспечения полного, равного и значимого участия всех женщин и девочек в сельских, отдаленных и островных общинах, способствуя их активному участию. участие в общественной жизни и процессах принятия решений в этот критический период.

Всего к резолюции «Улучшение положения женщин и девочек в сельской местности» присоединились в качестве соавторов 98 государств-членов ООН.

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