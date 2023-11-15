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KDCA помогает Монголии НИЦИЗ наращивать свой потенциал для решения проблем AMR

CentralAsia (MNG) -  KDCA будет оказывать техническую поддержку Национальному исследовательскому центру инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) в улучшении его потенциала в области надзора за устойчивостью к противомикробным препаратам (AMR), включая внешнюю оценку качества (EQA) тестирования чувствительности к противомикробным препаратам (AST).

Эта помощь предлагается в рамках совместной деятельности сотрудничающих центров Всемирной организации здравоохранения (СЦ ВОЗ) в 2023 году, а также проекта, направленного на укрепление связей с Монголией в ответ на инфекционные заболевания.

Будучи признанными учреждениями, специализирующимися в конкретной области, СЦ ВОЗ назначаются ВОЗ для формирования части международной сети сотрудничества и реализации проектов в области глобального общественного здравоохранения.

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