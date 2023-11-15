Казахстан ввел полный запрет на вывоз сжиженного газа за пределы страны на полгода

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CentralAsia (KZ) - Казахстан ввел запрет на вывоз сжиженного газа автомобильным и железнодорожным транспортом на шесть месяцев, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК. Это связано с нехваткой газа на внутреннем рынке.

«Принимая во внимание социальную значимость сжиженного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан, министерством энергетики разработан проект приказа о запрете на вывоз сжиженного газа автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев. Данный приказ вступает в силу со дня его первого опубликования – с 14 ноября 2023 года», - сообщили в Минэнерго.

Ранее приказом министра энергетики от 7 октября 2020 года был введен запрет на экспорт газа автомобильным транспортом сроком на три года.

В Министерстве отмечают стремительный переход населения и многих промышленных предприятий на этот вид топлива.

«При потребности внутреннего рынка в объеме 130-140 тыс. тонн в месяц (согласно заявлениям акиматов) в зависимости от сезона, Министерство энергетики РК в рамках плана поставки распределяет 120-130 тыс. тонн, или 90% спроса. В периоды плановых и внеплановых ремонтных работ заводов-производителей непокрытие потребностей внутреннего рынка в сжиженном нефтяном газе составляет 15-25%», - добавили в пресс-службе.

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