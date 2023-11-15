Передозировка, - глава Минздрава Узбекистана о массовом отравлении детей после запуска программы йодизации в стране

Амрилло Иноятов

CentralAsia (UZ) - Министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов во время отчёта перед Законодательной палатой Олий Мажлиса прокомментировал массовое отравление детей на фоне принятия препарата йода «Антиструмин». Он признал, что отравление было вызвано передозировкой, сообщает «Газета.uz».

«Что касается недавнего случая с «Антиструмином». Министерство на 100% признаёт, что была передозировка. Сейчас все ответственные сотрудники, связанные с этим фактом, с этим процессом, начинают отвечать и обязательно ответят перед законом. Поэтому я как министр лично беру на себя ответственность отныне не допускать подобных недостатков. Мы начали менять системный подход, потому что в системе [здравоохранения] накопилось слишком много недостатков и проблем», — сказал он.

С 20 сентября в Узбекистане началась работа по обеспечению детей йодом по программе «Ёркин миллат». Предполагалось, что препараты йода будут предоставляться бесплатно всем детям в возрасте от 3 до 15 лет через систему Министерства здравоохранения и Министерства дошкольного и школьного образования.

21 сентября сообщалось, что у некоторых воспитанников детского сада в Чустском районе Наманганской области наблюдались симптомы повышения температуры тела, рвоты, боли в животе. По жалобам в больницу доставили 5 детей. Затем были зарегистрированы жалобы на здоровье в общей сложности 71 ребенка, и они были срочно госпитализированы.

Позже стало известно, что в Намангане заболели 450 детей. За этим последовало прекращение потребления йода, распространяемого в школах и детских садах, а также возбуждение уголовного дела по статье 257-1 УК (Нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями). На заводе, где выпускается препарат, проводилась проверка.

«Газета.uz» выяснила, что Минздрав Узбекистана приобрёл 3,55 миллиона упаковок «Антиструмина» (йодид калия) почти на 22 млрд сумов ($1,7 млн) у компании Samo без тендера. В 2022 году препарат закупался по 5500 сумов за упаковку, в этом году — по 6500 сумов. В рознице его продавали по 3000 сумов.

Издание также выяснило, что Нодир Юнусов, бывший соучредитель фармкомпании Samo, производящей таблетки «Антиструмин», находится в розыске в США. На фоне скандала с препаратом йода он вышел из состава учредителей многих связанных компаний.