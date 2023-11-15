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На большей части Казахстана ожидаются осадки
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  16-18 ноября под влиянием Северного циклона и с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются осадки, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, 18 ноября на северо-западе и севере страны пройдут сильные осадки в виде дождя и снега, при этом теплая погода для ноября сохраняется. В южных регионах 16-17 ноября прогнозируется малооблачная погода без осадков и повышение температуры воздуха днем до +19+24 градусов, а 18 ноября ожидаются дожди, в горных районах – дождь и снег.

Также по республике ожидается усиление ветра, ночью и утром туман.

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