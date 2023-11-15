Соленое озеро, лотосовые поля. Достопремечательности Атырау

CentralAsia (KZ) - Атырау - город в европейской части Казахстана с богатой историей и культурой. Среди достопримечательностей можно выделить:

Городище Сарайшык, которое находится в 50 километрах от города Атырау, на берегу реки Урал. Сарайшык был основан в 10-11 веке нашей эры. Здесь проходил караванный путь из Европы и столицы Золотой Орды в Иран, Индию и Китай. Город процветал и был крупным центром торговли. Здесь чеканили монеты и развивали гончарное ремесло.

Река Кигач. Она протекает на западе Атырауской области.

Лотосовые поля на реке Кигач. Курмангазинский район – единственный в Казахстане, где обильно цветет лотос.

Соленое озеро Индер. Оно находится в 180 километрах от города Атырау.

Пески Нарын-кум - огромное пространство песчаных бугров и барханов. Здесь берут свое начало пески, которые простираются до Каспия.

Некрополь «Акмечеть». Он возведен на месте, где казахский просветитель и батыр Бекет -Ата в 18 веке построил подземную мечеть. Сегодня некрополь является местом привлечения паломников.

Плато Аккегершин. Находится плато на границе Атырауской и Актюбинской областей, примерно в 245 км от областного центра города Атырау.

Пещера Иманқара является историческим объектом. Оно расположено в горе Иманқара, в 60 км на северо-запад от города Кульсары Атырауской области.

Мавзолей Жубана. Он построен более ста тридцати лет назад. Мавзолей находиться в 90 км от города Кульсары Атырауской области, на вершине холма.

Биосферный резерват Акжайык. Территория включена в список водно-болотных угодий международного значения. Входит во всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО и в список водно-болотных угодий международного значения Рамсарской Конвенции.

Осетровое заводы. Атырауская область является родиной каспийского осетра.

Мечеть Имангали. Она была открыта в 2001 году. Общая высота центрального купола составляет 23 м, по бокам здания находятся два минарета высотой 26 м.

Успенский собор. Он был построен в 1888 году и посвящен в честь Успения Божией Матери. Собор входит в число старейших действующих храмов Казахстана.

Ретро парк

Набережная реки Жайык. Она была построена к 380-летию города Атырау.

Прогулка на судах по реке в черте города.

Площадь Исатай Махамбета.

Флагштог. Его высота составляет 91 метр.

Памятники.

Пешеходный мост через реку Урал. Это один из самых длинных пешеходных мостов в мире, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Его длина составляет 551 м. По заверениям проектировщиков и строителей сооружение должно выдерживать одновременно порядка 100 тыс. человек.

Discover the hidden gem of #Kazakhstan's 🇰🇿 domestic tourism in the delta of the Kigach river. Beyond being a fishing spot, it's a sanctuary for the northernmost Caspian #lotuses 🪷 , classified as a unique species for their delicate pink hue. #VisitKazakhstan #AtyrauRegion pic.twitter.com/x29KWWVCxE — Kazakhstan 🇰🇿 (@Kazakhstan) November 15, 2023

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