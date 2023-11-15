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Соленое озеро, лотосовые поля. Достопремечательности Атырау

CentralAsia (KZ) -  Атырау - город в европейской части Казахстана с богатой историей и культурой. Среди достопримечательностей можно выделить:

  • Городище Сарайшык, которое находится в 50 километрах от города Атырау, на берегу реки Урал. Сарайшык был основан в 10-11 веке нашей эры. Здесь проходил караванный путь из Европы и столицы Золотой Орды в Иран, Индию и Китай. Город процветал и был крупным центром торговли. Здесь чеканили монеты и развивали гончарное ремесло.
  • Река Кигач. Она протекает на западе Атырауской области.
  • Лотосовые поля на реке Кигач. Курмангазинский район – единственный в Казахстане, где обильно цветет лотос.
  • Соленое озеро Индер. Оно находится в 180 километрах от города Атырау.
  • Пески Нарын-кум - огромное пространство песчаных бугров и барханов. Здесь берут свое начало пески, которые простираются до Каспия.
  • Некрополь «Акмечеть». Он возведен на месте, где казахский просветитель и батыр Бекет -Ата в 18 веке построил подземную мечеть. Сегодня некрополь является местом привлечения паломников.
  • Плато Аккегершин. Находится плато на границе Атырауской и Актюбинской областей, примерно в 245 км от областного центра города Атырау.
  • Пещера Иманқара является историческим объектом. Оно расположено в горе Иманқара, в 60 км на северо-запад от города Кульсары Атырауской области.
  • Мавзолей Жубана. Он построен более ста тридцати лет назад. Мавзолей находиться в 90 км от города Кульсары Атырауской области, на вершине холма.
  • Биосферный резерват Акжайык. Территория включена в список водно-болотных угодий международного значения. Входит во всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО и в список водно-болотных угодий международного значения Рамсарской Конвенции.
  • Осетровое заводы. Атырауская область является родиной каспийского осетра.
  • Мечеть Имангали. Она была открыта в 2001 году. Общая высота центрального купола составляет 23 м, по бокам здания находятся два минарета высотой 26 м.
  • Успенский собор. Он был построен в 1888 году и посвящен в честь Успения Божией Матери. Собор входит в число старейших действующих храмов Казахстана.
  • Ретро парк
  • Набережная реки Жайык. Она была построена к 380-летию города Атырау.
  • Прогулка на судах по реке в черте города.
  • Площадь Исатай Махамбета.
  • Флагштог. Его высота составляет 91 метр.
  • Памятники.
  • Пешеходный мост через реку Урал. Это один из самых длинных пешеходных мостов в мире, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Его длина составляет 551 м. По заверениям проектировщиков и строителей сооружение должно выдерживать одновременно порядка 100 тыс. человек.

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