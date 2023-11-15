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Во Франции регистрируют новые температурные рекорды
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Несмотря на глубокую осень, на юге Франции сохраняется летняя погода, а показатели 14 ноября в ряде районов побили предыдущие рекорды, сообщает Le Figaro.

Во вторник 14 ноября в Каннах зафиксировали 27.7°C. Этот показатель побил рекорд ноября 2004 года, когда столбик термометра поднялся до 25.8°C.

В городе Пегома в Приморских Альпах зафиксировали 28.2°C – почти как и в ноябре прошлого года.

В департаменте Восточные Пиренеи в городе Сере было 28,5°C, почти такие же показатели держатся с воскресенья.

Перед этим сообщалось, что во Франции последний месяц стал рекордным по количеству осадков, особенно для северо-запада страны.

По данным европейской программы Copernicus, глобально октябрь 2023 года стал самым теплым в истории наблюдений, побив рекорд 2019 года, а для Европы – четвертым самым теплым в истории наблюдений.

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