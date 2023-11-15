Во Франции регистрируют новые температурные рекорды

- Азия и мир, общество
- 17:31, 15 ноября 2023
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CentralAsia (CA) - Несмотря на глубокую осень, на юге Франции сохраняется летняя погода, а показатели 14 ноября в ряде районов побили предыдущие рекорды, сообщает Le Figaro.
Во вторник 14 ноября в Каннах зафиксировали 27.7°C. Этот показатель побил рекорд ноября 2004 года, когда столбик термометра поднялся до 25.8°C.
В городе Пегома в Приморских Альпах зафиксировали 28.2°C – почти как и в ноябре прошлого года.
В департаменте Восточные Пиренеи в городе Сере было 28,5°C, почти такие же показатели держатся с воскресенья.
Перед этим сообщалось, что во Франции последний месяц стал рекордным по количеству осадков, особенно для северо-запада страны.
По данным европейской программы Copernicus, глобально октябрь 2023 года стал самым теплым в истории наблюдений, побив рекорд 2019 года, а для Европы – четвертым самым теплым в истории наблюдений.