Токаев поручил главе Минэнерго обеспечить внутренний рынок ГСМ и сжиженным газом

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарту Токаеву принял министра энергетики Алмасадама Саткалиева, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава Минэнерго рассказал Токаеву об основных вопросах развития энергетической отрасли и показателях топливно-энергетического комплекса страны за 10 месяцев 2023 года, а также о реализации крупных нефтегазовых и энергетических проектов.

Саткалиев сообщил, что за указанный период добыча нефти в Казахстане составила 74,8 млн тонн, производство нефтепродуктов – 11,2 млн тонн, добыча газа – 48,7 млрд кубометров, производство электроэнергии – 93,5 млрд кВт·ч, добыча урана – 15,35 тысячи тонн.

Президенту рассказали о реализуемых мерах по развитию национальной электрической сети, новом механизме реализации электроэнергии, введённом с июня 2023 года. Главе государства также была представлена информация о введённом дополнительном контроле за прохождением зимнего отопительного сезона. В частности, по данным министра, для обеспечения энергетических объектов подготовлено 5,5 млн тонн угля и 100 тысяч тонн мазута.

Кроме этого Токаеву представили планы ведомства по дальнейшей газификации страны.

По итогам встречи президент поручил держать на особом контроле вопросы прохождения отопительного сезона и реализации проектов по модернизации энергетической инфраструктуры, а также принять меры по обеспечению бесперебойных поставок ГСМ и сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок.

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