Монголия и Германия обсудили сотрудничество в сфере окружающей среды и туризма

CentralAsia (MNG) - Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий, министр окружающей среды и туризма Монголии, встретился с Хельмутом Рудольфом Кулицем, послом Федеративной Республики Германия в Монголии, и Идо Вебером, главой Департамента сотрудничества в целях развития.

Министр Бат-Эрдэнэ выразил благодарность за совместную реализацию проектов и программ через Зеленый климатический фонд, Глобальный экологический фонд и Адаптационный фонд, а также за решение проблемы вечной мерзлоты в Монголии, а также поддержку исследований в этом вопросе и ее защите. Министр также подчеркнул, что две страны уже давно развивают сотрудничество в области лесов, биологического разнообразия, охраны природы и изменения климата.

Посол Гельмут Кулитц подчеркнул призыв международных финансовых институтов не финансировать деятельность, наносящую вред окружающей среде. Отметив, что инвестиции в охрану окружающей среды могут быть увеличены, посол Гельмут Кулитц попросил объединить схожие идеи и взгляды двух стран на предстоящей в 2023 году Конференции ООН по изменению климата (COP28), которая пройдет с 30 ноября по 12 декабря 2023 года в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.

Министерство окружающей среды и туризма работает с профессиональными организациями над доработкой планов действий по адаптации к изменению климата в течение 2023 года. Смягчение последствий изменения климата включает в себя множество вопросов, включая сельское хозяйство, пастбища, землепользование, воду, леса, опустынивание, а также защиту почвы и растительности. Обе стороны договорились собраться с участием экспертов двух сторон перед конференцией COP28 для координации своих действий.

Министр Бат-Эрдэнэ отметил, что большинство туристов из ЕС, посетивших Монголию в 2023 году, были из Франции, и подчеркнул, что Монголия заинтересована в увеличении потока туристов из Германии. Поскольку правительство объявило 2023-2025 годы «Годами посещения Монголии» и ссылаясь на опыт соорганизатора международных выставок ITB Berlin и CMT, министр запросил поддержку «Годов посещения Монголии» для продвижения туристической индустрии.

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