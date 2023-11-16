Будет разработан законопроект о развитии индустрии информационных технологий

CentralAsia (MNG) - 13 ноября 2023 года в рамках еженедельной серии встреч, проводимых каждый понедельник утром, премьер-министр Монголии встретился с командой интегрированной системы государственных услуг «E-Mongolia». Заседание Кабинета министров было посвящено политике правительства по цифровому переходу, в которой были изложены действия, которые были предприняты и должны быть предприняты для ее реализации, а также работа государственного предприятия «E-Mongolia Academy», проблемы и меры, которые необходимо предпринять в будущем.

Соответствующим должностным лицам были поставлены следующие задачи:

Разработать законопроект о развитии индустрии информационных технологий,

Изучить и представить вопрос разработки интегрированного сайта для общественных организаций на базе интегрированной системы государственных услуг «Электронная Монголия».

Чтобы обеспечить межсекторальное сотрудничество для реализации цифрового перехода,

Создать среду для постоянной работы и обслуживания информационных систем,

Предоставить необходимое оборудование для обеспечения нормальной и непрерывной работы системы в рамках утвержденного бюджета,

Реализовать общегосударственные меры по повышению цифровой грамотности населения в рамках утвержденного бюджета.

Осуществить цифровой переход в секторе здравоохранения.

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