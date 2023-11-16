Монголия полностью обеспечит внутренний спрос на пшеницу, картофель и 85 процентов овощей

CentralAsia (MNG) - Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Болорчулуун Хаянгаа проинформировал о подготовке к зимнему и весеннему сезонам 2023-2024 годов в агропромышленном комплексе и предварительных итогах сбора урожая 2023 года.

Министру Болорчулууну было поручено разработать решения по поддержке экспорта животноводческой и мясной продукции, импорта кормов для животных в западные провинции, организации торговли для увеличения внутренних запасов и продаж мяса, предотвращения закрытия дорог, а также улучшения качества и доступности медицинских услуг и оценить риски. Министру также поручено активизировать продажу продовольственной и фуражной пшеницы, организовать запасение достаточного количества качественного семенного фонда для посадки следующего года, отсрочить выплаты кредитов аграриям, подвергшимся стихийным бедствиям.

По предварительному балансу урожая заготовлено 456,0 тыс. тонн зерна (из них 434,0 тыс. тонн пшеницы), 175,0 тыс. тонн картофеля, 183,0 тыс. тонн овощей, 253,0 тыс. тонн кормовых растений, 50,0 тыс. тонн масличных культур.

Это значит, что внутренний урожай обеспечит потребность в пшенице и картофеле на 100 процентов, в овощах - на 85,0 процента. По сравнению с прошлым годом производство пшеницы увеличилось на 32,0 тыс. тонн или 8,0 процента, овощей - на 35,0 тыс. тонн или 23,0 процента, кормов для животных - на 82,0 тыс. тонн или 45 процентов.

Министр Болорчулуун отметил, что рекордный урожай этого года является результатом конкретных решений, принятых правительством.

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