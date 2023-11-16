Монголия должна консолидировать переход к независимой системе правосудия, в основе которой лежат права человека

CentralAsia (MNG) - 15 ноября, эксперт ООН приветствовала шаги, предпринятые Монголией для повышения независимости своей судебной власти с момента перехода к демократии в 1990 году, в частности, шаги, предпринятые для выполнения рекомендаций международных организаций по правам человека.

«Монголия должна воспользоваться моментом, чтобы завершить начатую трансформацию», — заявила Маргарет Саттертуэйт, специальный докладчик ООН по вопросу независимости судей и адвокатов, по завершении своего официального визита в страну. «Я приветствую основанный на фактических данных подход Монголии к реформам и призываю к дальнейшим действиям по укреплению независимой системы правосудия, в основе которой лежат права человека».

Специальный докладчик посетила суды и прокуратуры в Улан-Баторе, в сомоне Мандал аймака Сэлэнгэ и районе Багануур, где встретилась с преданными своему делу профессионалами. Она также стала свидетельницей пагубного воздействия отсутствия инвестиций на судебную систему, включая неадекватные, недоступные и небезопасные помещения для судей, сотрудников и пользователей судов. «Монгольским судьям недоплачивают, и они зачастую перегружены работой», — сказала эксперт. «Вместе со своими помощниками они заслуживают признания за их преданность делу в этих трудных условиях».

Саттертуэйт призвала Монголию предоставить надежное финансирование для обеспечения будущего системы правосудия, в том числе путем выделения гарантированного процента национального бюджета на судебную систему.

Меры, сопоставимые с теми, которые были приняты для укрепления судебной власти, теперь должны быть реализованы и в прокуратуре. «Назначения, переводы и продвижение по службе должны иметь объективную и прозрачную основу», — сказала она. «Кроме того, должен быть создан независимый орган для надзора за дисциплиной и обеспечения подотчетности».

Специальный докладчик высоко оценила работу гражданского общества по оценке и мониторингу независимости судебной власти. Она была обеспокоена тем, что опросы выявили отсутствие доверия к судебной власти, и услышала, что социальные сети используются для унижения судей, в том числе со стороны лиц, занимающих государственные должности. «Крайне важно, чтобы правительство приняло меры по восстановлению общественного доверия», — сказал Саттертуэйт. «Это возможность для правительства лучше объяснить важную роль, которую играет судебная система в поддержании справедливой системы, в которой каждый может участвовать на равной основе».

Саттертуэйт отметила, что правительство несет ответственность за защиту прав всех людей в Монголии и обеспечение им доступа к правосудию без дискриминации. «Я призываю всех участников поддержать и дополнить важную работу, проводимую организациями гражданского общества по расширению доступа к правосудию, в том числе для сельских пастухов, людей с ограниченными возможностями и ЛГБТК-сообщества».

Эксперт представит отчет, содержащий свои выводы и рекомендации по итогам визита в Совет по правам человека в июне 2024 года.

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