За первые 10 месяцев 2023 года внешнеторговый оборот Монголии превысил $20 млрд

CentralAsia (MNG) - За первые десять месяцев 2023 года внешнеторговый оборот Монголии превысил 20 млрд долларов США, увеличившись на 16,9 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщил Национальный статистический комитет страны.

За указанный период экспорт Монголии увеличился на 24,3 процента, составив 12,5 млрд долларов, сообщает asiarussia.ru со ссылкой на источник. Импорт вырос на 6,5 процента, достигнув 7,6 млрд долларов.

По сообщению Национального статистического комитета, к настоящему моменту Китай по-прежнему остается основным импортером монгольских товаров.

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