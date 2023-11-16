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Делегация МИД Монголии принимает участие в 7-й Азиатско-Тихоокеанской конференции по народонаселению

CentralAsia (MNG) -  Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Амартувшиным Гомбосурэном принимает участие в 7-й Азиатско-Тихоокеанской конференции по народонаселению.

7-я Азиатско-Тихоокеанская конференция по народонаселению, организованная совместно Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЮНЕСКО) и Фондом народонаселения, проходит в Бангкоке с 15 по 17 ноября 2023 года. На конференции будут обсуждаться реализация целей устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обеспечение развития населения, смягчение последствий изменения климата, сокращение бедности, занятость, социальное обеспечение, старение населения, здравоохранение, питание, гендерное равенство и расширение участия женщин. обсуждение. Также в ходе конференции будет рассмотрена реализация Азиатско-Тихоокеанской министерской декларации по народонаселению и развитию и программы действий Международной конференции по народонаселению и развитию.

Заместитель министра иностранных дел Амартувшин Гомбосурэн выступил с заявлением о ходе реализации Декларации министров стран Азии и Тихоокеанского региона по народонаселению и развитию и программы действий Международной конференции по народонаселению и развитию и ее основных реализации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. принял участие в обсуждении на высоком уровне хода мероприятия» и выразил позицию Монголии.

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