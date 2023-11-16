Министр иностранных дел Батцэцэг приняла почетного генерального консула Монголии в Индонезии

CentralAsia (MNG) - 15 ноября 2023 года министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх приняла почетного генерального консула Монголии Чандра Гозали в Джакарте и Сурабае Республики Индонезия.

В начале встречи министр Батцецег подчеркнула, что углубление традиционных дружественных отношений с Индонезией является одной из целей внешней политики Монголии. В начале встречи она выразила высокую оценку вкладу почетного генерального консула Чандры Гозали в развитие дружественных отношений, торгово-экономического сотрудничества между Монголией и Индонезией.

Чандра Гозали является почетным генеральным консулом Монголии в Индонезии с 2009 года. Он занимается обучением монгольских студентов в индонезийских университетах, популяризацией нашей страны в Индонезии и поддержкой деятельности Монгольского культурного центра в провинции Бантен.

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