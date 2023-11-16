Глава МИД приняла посла Японии

CentralAsia (MNG) - Глава МИД Монголии Батцэцэг Батмөнх 15 ноября приняла Чрезвычайного и Полномочного посла Кобаяси Хироюки в связи истечением срока его дипмиссии в нашей стране и возвращением на родину.

Последний отметил, что удовлетворён нынешним уровнем развития японско-монгольских отношений и выразил уверенность в том, что вступившее в силу Соглашение об экономическом партнёрстве между Японией и Монголией способствует наращиванию экономического сотрудничества и привлечению инвестиций, и сыграет важную роль в увеличении объёмов торгового оборота между двумя странами.

Министр Батцэцэг похвалила посла Кобаяси Хироюки за его активную работу и ценный вклад в развитие «Специального стратегического партнерства ради мира и процветания» во время его пребывания в Монголии.

Она отметила, что за время пребывания посла Кобаяси Хироюки в Монголии с 2019 года он эффективно провел визиты на высоком уровне между двумя странами, углубил региональное и международное сотрудничество и способствовал краткосрочному восстановлению Монголии после пандемии Covid-19. Кроме того, она поблагодарила правительство Японии за успешную реализацию многих проектов и программ, направленных на поддержку устойчивого социально-экономического развития нашей страны.

Высоко оценив усилия и вклад японского дипломата, Батцэцэг пожелала ему успехов в дальнейшей работе и вручила памятный подарок «Алтан гэрэгэ» Министерства иностранных дел.

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