Пашинян: Армения не готовит почву для выхода из ОДКБ

Премьер-министр Армении Н.Пашинян

CentralAsia (CA) - Армения «не готовит почву» для выхода из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а дает себе и блоку время для размышлений над дальнейшими шагами, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в парламенте. Так он прокомментировал решение не участвовать в заседании ОДКБ, которое запланировано на 23 ноября в Минске, передает News.am.

По словам Пашиняна, Армения ищет других партнеров в сфере безопасности, но «об изменениях стратегической политики не собирается заявлять до тех, пока не объявили или не приняли решение покинуть ОДКБ».

Премьер заявил, что ОДКБ «не отреагировала должным образом на вызовы безопасности Армении»: «Де-юре ОДКБ отказывается зафиксировать зону своей ответственности в Армении. Это может означать, что мы в этих условиях, храня молчание, можем разделить мировоззрение, которое может угрожать территориальной целостности и суверенитету Армении», — объяснил армянский премьер.

Как сказал Пашинян, Ереван не отказывался от миссии ОДКБ, но требовал уточнить, «что в их представлении является Арменией». «ОДКБ не сделала этого. Мы не можем принять такую миссию, потому что получается, что размытое представление об Армении мы легитимизируем и таким образом легитимизируются и вторжения Азербайджана», — добавил он.

Пашинян в ноябре 2022 года не стал подписывать совместную декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за отсутствия политической оценки «агрессии Азербайджана» против суверенитета Армении. Речь шла о столкновениях на границе двух стран в 2021 и 2022 годах, в результате чего Баку занял около 140 кв. км армянской территории, говорил он.

В мае Пашинян допустил, что Армения может приостановить членство в ОДКБ. Он заявил, что, по мнению Еревана, ОДКБ не реагирует на просьбы прислать мониторинговую миссию; таким образом, складывается впечатление, что организация «уходит из Армении».