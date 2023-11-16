Монголия заняла 68 место из 132 стран по инновационному потенциалу

CentralAsia (MNG) - В Глобальном инновационном индексе (ГИИ) 2023 года проводится анализ глобальных тенденций в области инноваций на фоне текущей экономической ситуации, характеризующейся неопределенностью. В новом издании представлен рейтинг самых инновационных из 132 экономик мира и определены 100 лучших научно-технологических инновационных кластеров.

В 2023 году уже 13-й раз подряд самой инновационной экономикой стала Швейцария, за ней следуют Швеция, США, Соединенное Королевство и Сингапур.

Монголия заняла 68-е место, улучшив свою позицию 2022 года с 71-го места.

Монголия занимает 7-е место среди 37 стран с доходом ниже среднего. Монголия занимает 13-е место среди 16 экономик Юго-Восточной Азии, Восточной Азии и Океании. В 2023 году в Монголии показатели инновационной деятельности лучше, чем инновационные затраты.

В этом году Монголия занимает 79-е место по инновациям. Эта позиция выше, чем в прошлом году. Монголия занимает 60-е место по объемам инновационной деятельности. Эта позиция выше, чем в прошлом году.

Монголия демонстрирует показатели выше среднего по группе с доходом ниже среднего в таких областях, как творческая деятельность, развитие бизнеса, человеческий капитал и исследования, инфраструктура и институты.

Монголия производит больше инновационной продукции по сравнению с уровнем ее инвестиций в инновации.

В инновационном списке Всемирной организации интеллектуальной собственности Монголия признана самой быстроразвивающейся страной за последние 10 лет.

Что касается стран Центральной Азии, то Казахстан занял 81 место, Узбекистан – 82, Кыргызстан – 106 и Таджикистан – 111 место соответственно.

В этом году Швеция обогнала США и поднялась на вторую позицию. Сингапур вошел в пятерку лидеров и занял ведущую позицию среди экономик стран Юго-Восточной Азии, Восточной Азии и Океании (SEAO).

источник: middleasiannews.com

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