Си Цзиньпин и Байден договорились возобновить двусторонние военные контакты на высоком уровне

Джо Байден, Си Цзиньпин

CentralAsia (CA) - Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден в ходе переговоров в Сан-Франциско договорились возобновить диалог между военными двух стран на высоком уровне.

Лидеры двух стран договорились «восстановить общение на высоком уровне между вооруженными силами двух стран на основе равенства и уважения, рабочие встречи министров обороны КНР и США, механизм консультаций по вопросам безопасности на море и телефонные разговоры между командующими зонами боевого командования», сообщило агентство Xinhua.

Китай отключил каналы прямой связи после того, как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в августе прошлого года неожиданно прилетела на Тайвань.

Си Цзиньпин заявил, что США должны поддержать мирное воссоединение Китая и Тайваня и отказаться от мер экспортного контроля.

«Соединенные Штаты постоянно вводят меры экспортного контроля и односторонние санкции против Китая и различных компаний КНР, это серьезно вредит китайским интересам. Очень надеюсь на то, что США серьезно отнесутся к озабоченностям Китая, примут меры и снимут односторонние санкции, чтобы обеспечить честную, справедливую и недискриминационную среду для китайских предприятий», — заявил Си.

Он также призвал Вашингтон отказаться от поддержки «независимости Тайваня» и прекратить поставки вооружений на остров. Его воссоединение с КНР Си назвал «неизбежным».

В целом китайский лидер выступил за укрепление сотрудничества, совместное решение глобальных проблем, отказ от провоцирования конфликтных ситуаций, расширение диалога. «У Китая нет плана превзойти или заменить США, и у США не должно быть никаких планов по подавлению и сдерживанию Китая», — подчеркнул Си.

Байден на пресс-конференции после переговоров сказал, что они оказались «одними из самых конструктивных и продуктивных» из тех, что были между лидерами. По словам президента, его ответственность — сделать отношения с Китаем рациональными и не допустить конфликта между державами, а также найти взаимные интересы. Он отметил, что договорился с Си о восстановлении связи между военными и совместной работе над искусственным интеллектом, сообщает CNN.

Двусторонние переговоры президента США и председателя КНР продолжались около двух часов.