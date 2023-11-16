В Казахстане родился 20-миллионный житель. Токаев выступил с поздравлением

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане родился 20-миллионный житель. Об этом сообщил президент Касым-Жомарт Токаев.

«Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов! Поздравляю соотечественников с этим знаковым событием! Счастливая семья – фундамент благополучия нации, устойчивого прогресса страны. Государство продолжит работу по укреплению семейных ценностей, защите материнства и детства», - написал глава государства в Twitter.

Как сообщили в Бюро национальной статистики, 20-миллионными жителями Казахстана стали пятеро детей. Они родились 14 ноября. Дата рождения 20-миллионного гражданина была определена с учетом всех имеющихся демографических данных, таких как: число родившихся и умерших, прибывших в Казахстан и выбывших из него.

«Согласно показателям базы данных населения, 20-миллионными жителями страны стали 5 детей, родившиеся в 8:10 утра 14 ноября 2023 года. Юбилейные граждане Казахстана появились на свет в областях Улытау и Жетысу, Атырауской, Акмолинской и Туркестанской областях. Среди них 3 мальчика и 2 девочки», - говорится в сообщении.

Ранее данные по численности населения обрабатывались вручную, и это занимало много времени. Интеграция государственных информационных систем позволила ускорить этот процесс и определить дату рождения 20-миллионного гражданина с большой точностью и в кратчайшие сроки.

Отмечается, что 19-миллионный гражданин Казахстана родился 2 года назад в августе.

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