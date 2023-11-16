Сенат США одобрил временный бюджет для избежания шатдауна. Расходы на помощь Израилю и Украине в него не входят

CentralAsia (CA) - Верхняя палата парламента США одобрила законопроект о временном финансировании работы федерального правительства. Проект закона поддержали 87 сенаторов, против проголосовали 11, сообщает CNN.

Документ, который днем ранее одобрила палата представителей конгресса США, не включает в себя расходы на помощь Израилю и Украине.

Закон, после того, как его подпишет президент США Джо Байден, позволит избежать так называемого шатдауна — остановки работы федерального правительства.

Конгресс США пока не смог одобрить годовой бюджет. Дебаты о новом бюджете начались в сентябре: консервативные республиканцы предложили резко сократить расходы, а демократы пригрозили заблокировать проект, если сокращение будет слишком сильным.

В конце сентября законодатели приняли краткосрочный бюджет, продлевающий работу правительства на 45 дней без сокращения расходов. Новый законопроект продлит до 19 января 2024 года финансирование правительственных программ и ведомств, которые отвечают за военное строительство, дела ветеранов, транспорт, энергетику и строительство жилья. Финансирование остальных статей бюджета продлевается до 2 февраля 2024 года.