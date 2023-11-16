Казахстан запустил цифровой тенге

CentralAsia (KZ) - В Алматы в рамках XI Конгресса финансистов Казахстана состоялась церемония запуска цифрового тенге.

Первую покупку по карте в цифровом тенге совершил председатель Национальной платежной корпорации Бинур Жаленов в ходе презентации проекта, сообщается на сайте Национального банка страны.

Нацбанк Казахстана в пилотном режиме запустил платформу цифрового тенге с участием банков второго уровня и их клиентов. Архитектура платформы позволяет клиентам банков воспользоваться цифровыми тенге благодаря открытию цифрового счета в мобильном приложении обслуживающего банка.

В рамках Конгресса финансистов Казахстана произведена первая эмиссия цифровых тенге Национальным Банком: в пользу банков-участников на их цифровые счета и далее банками на цифровые счета клиентов.

Цифровой тенге сочетает в себе уже существующие преимущества наличных и безналичных денег, открывая новые возможности для адресных социальных выплат, повышения эффективности государственных закупок, оптимизации трансграничных платежей, создания программируемых платежей. Ожидается, что трехэтапное внедрение цифрового тенге завершится к концу 2025 года.

«Цифровой тенге — это третья форма национальной валюты в дополнение к наличным и безналичным. Она раскрывает потенциал технологии блокчейн для создания инновационных финансовых сервисов, обеспечивает адресность и эффективность государственных расходов, а также прокладывает «мост» между традиционными финансами и миром цифровых активов. Состоявшийся сегодня запуск дал старт развитию экосистемы цифрового тенге и в ближайшем будущем казахстанцы смогут воспользоваться первыми продуктами на его основе», – отметил Бинур Жаленов.

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