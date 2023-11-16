Президент Таджикистана 21-22 ноября посетит Россию

Эмомали Рахмон

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Россию с официальным визитом 21-22 ноября, сообщил ТАСС глава его пресс-службы Абдуфаттох Шарифзода.

По его словам, Рахмон встретится с президентом России Владимиром Путиным. «Встречи пройдут в узком и расширенном составах», — пояснил глава пресс-службы.

В последний раз президент Таджикистана приезжал в Россию на празднование Дня Победы 9 мая 2023 года, где принял участие в торжественных мероприятиях.

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