Президент Таджикистана 21-22 ноября посетит Россию
- Таджикистан, политика
- 14:51, 16 ноября 2023
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- Обновлено: 14:58, 16 ноября 2023 Кыргызча
Эмомали Рахмон
CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Россию с официальным визитом 21-22 ноября, сообщил ТАСС глава его пресс-службы Абдуфаттох Шарифзода.
По его словам, Рахмон встретится с президентом России Владимиром Путиным. «Встречи пройдут в узком и расширенном составах», — пояснил глава пресс-службы.
В последний раз президент Таджикистана приезжал в Россию на празднование Дня Победы 9 мая 2023 года, где принял участие в торжественных мероприятиях.
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