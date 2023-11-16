20-миллионные граждане Казахстана получат по $4,3 тыс. и свидетельства о рождении особого образца. Фото

CentralAsia (KZ) - Утром 14 ноября в Казахстане на свет появились сразу пятеро 20-миллионных граждан, сообщает Минздрав РК.

Три мальчика и две девочки появились практически одновременно в Улытауской, Жетысуской, Атырауской, Акмолинской и Туркестанской областях. Как отметили в ведомстве, за последние пять лет численность населения страны увеличилась на 8,8%.

В 2022 году в стране родилось 410 тысяч детей, а с начала этого года – 339 650, отмечает пресс-служба Минздрава РК.

Все 20-миллионные граждане Казахстана получат свидетельства о рождении особого образца и жилищные сертификаты на сумму 2 млн тенге ($4,3 тыс.) каждый.

Предполагается, что эти денежные средства поступят на жилищные сберегательные счета Отбасы банка, созданные в рамках проекта «Национальный фонд – детям».

«Мы дарим им подарочный сертификат номинальной стоимостью 2 млн тенге каждый. Этот сертификат не просто подарок, это путёвка в светлое будущее. Эти средства станут первым шагом к покупке собственного жилья. Родителям этих детей необходимо прийти в отделение банка в своём городе и по видеобанкингу предъявить удостоверение личности, свидетельство о рождении ребёнка. На это даётся три месяца», – сказала председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова.

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