Казахстан лидирует по привлечению прямых иностранных инвестиций среди 15 стран постсоветского пространства, - замглавы МИД Казахстана

CentralAsia (KZ) - Казахстан лидирует по привлечению прямых иностранных инвестиций среди 15 стран постсоветского пространства. Об этом 16 ноября на брифинге в Астане сказал заместитель иностранных дел Казахстана по инвестиционным вопросам Назира Нурбаева.

Брифинг был организован в преддверии круглого стола по глобальным инвастициям (KGIR-2023), который пройдет в Астане 17 ноября 2023 года.

По ее словам, доля Казахстана в привлечении ПИИ среди стран Центральной Азии составляет 61%, Казахстан занимает лидирующие позиции пр привлечению инвестиций среди 32 развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

«В первом полугодии 2023 года чистый приток ПИИ составил 4,1 млрд долларов, увеличившись на 86,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В пятерке крупнейших инвесторов в Казахстан исторически выделяются Нидерланды, США, Швейцария, Китай, Россия», - поделилась она.

Согласно отчету ЮНКТАД о мировых инвестициях за 2023 год, в 2022 году в мире наблюдалось снижение инвестиционных потоков (ПИИ), сообщила замминистра.

«Однако чистые потоки ПИИ в Казахстан выросли на 83%, достигнув $6,1 млрд. Валовой показатель прямых иностранных инвестиций достиг рекордной отметки в 28 миллиардов долларов США», -заключила она.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения