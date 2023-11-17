Ряд послов вручили верительные грамоты президенту Монголии

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 16 ноября принял верительные грамоты от новых послов-нерезидентов шести зарубежных стран.

Верительные грамоты вручили:

- посол Бразилии Маркос Безерра Эбботт Гальвао,

- посол Южно-Африканской Республики Сиябонга Киприан Квеле,

- посол Мексики Карлос Пеньяфиэль Сото,

- посол Сербии Майя Стефанович,

- посол Египта Ассем Ханафи Махмуд Элсейфи.

Президент Хурэлсух поздравил послов со вступлением в должность и пожелал им успехов. Выразив уверенность, что дипломаты приложат усилия для укрепления отношений и сотрудничества, он подчеркнул готовность оказать им всестороннюю поддержку со стороны государства и правительства Монголии.

Президент также отметил приверженность укреплению отношений в рамках международного сообщества, ООН и международных организаций.

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