Ряд послов вручили верительные грамоты президенту Монголии

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 16 ноября принял верительные грамоты от новых послов-нерезидентов шести зарубежных стран.
Верительные грамоты вручили:
- посол Бразилии Маркос Безерра Эбботт Гальвао,
- посол Южно-Африканской Республики Сиябонга Киприан Квеле,
- посол Мексики Карлос Пеньяфиэль Сото,
- посол Сербии Майя Стефанович,
- посол Египта Ассем Ханафи Махмуд Элсейфи.
Президент Хурэлсух поздравил послов со вступлением в должность и пожелал им успехов. Выразив уверенность, что дипломаты приложат усилия для укрепления отношений и сотрудничества, он подчеркнул готовность оказать им всестороннюю поддержку со стороны государства и правительства Монголии.
Президент также отметил приверженность укреплению отношений в рамках международного сообщества, ООН и международных организаций.