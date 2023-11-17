Xanadu в поисках нового медно-золотого месторождения Монголии

CentralAsia (MNG) - После завершения масштабной кампании по заполнению и расширению медно-золотого проекта Хармагтай в Монголии компания Xanadu Mines переключила свое внимание на новые открытия за пределами текущих минеральных ресурсов месторождения.

В настоящее время компания эксплуатирует три алмазные буровые установки на Хармагтае, при этом планируется провести четыре глубокие скважины для добычи минералов под самым крупным месторождением, обнаруженным на сегодняшний день в Уайт-Хилл. Результаты первой скважины, пробуренной в Уайт-Хилле, уже расширили минерализованную систему более чем на 600 м, при этом массивный перехват на глубине 1080 м дает содержание 0,06 грамма на тонну золота и 0,17 процента меди с глубины 491 м при 0,21 процента медного эквивалента или 0,41 г/т золота. эквивалент.

Xanadu говорит, что кампания по глубокому бурению была разработана для того, чтобы гарантировать, что потенциальное крупномасштабное и глубокое месторождение типа «Оюу-Толгой» будет обнаружено на ранних стадиях предварительного технико-экономического обоснования, что позволит принять оптимальные инфраструктурные решения. Оюу-Толгой, расположенный в регионе Южная Гоби Монголии, является одним из крупнейших в мире известных месторождений меди и золота.

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