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В МИД Узбекистана прошла встреча со спецпредставителем генсека ООН по Афганистану Розой Отунбаевой

CentralAsia (UZ) -  В МИД Узбекистана прошла встреча со специальным представителем генерального секретаря ООН по Афганистану и главой миссии ООН по содействию Афганистану (ЮНАМА) Розой Отунбаевой.

Как сообщили в МИД Узбекистана, стороны обменялись мнениями о приоритетных направлениях взаимодействия Узбекистана и ЮНАМА по оказанию гуманитарной помощи Афганистану, восстановлению национальной экономики и реализации различных инфраструктурных проектов в этой стране, а также инициативам, выдвигаемым на афганском направлении.

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