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Монгольский MIAT пополнил свой первый B787-9

CentralAsia (MNG) -  MIAT Mongolian Airlines (OM, Улан-Батор) взял в аренду свой первый B787-9 у AerCap и немедленно ввели его в коммерческое обслуживание.

EI-MGL (MSN 60326) — это самолет сборки 2019 года, первоначально поставленный авиакомпании Suparna Airlines (Y8, Шанхай Хунцяо). Он был списан китайским авиаперевозчиком в середине 2022 года и впоследствии хранился в Шанхае Пудуне. В последние месяцы он проходил техническое обслуживание в Хайкоу и 11 августа был переправлен в международный аэропорт Улан-Батора. На следующий день он поступил в коммерческую службу, совершив свой первый рейс в Сеул, Инчхон.

B787-9 рассчитан на перевозку до 292 пассажиров, в том числе 30 в бизнес-классе, 36 в эконом-классе и 226 в эконом-классе. За ним последует систершип B-208C (MSN 60322), также бывший Suparna Airlines, который должен быть поставлен в начале 2024 года.

В MIAT заявили, что самолет будет использоваться для рейсов в Сеул, международный аэропорт Франкфурта и аэропорт Стамбула, а также будет использоваться для запуска рейсов в Соединенные Штаты в первой половине 2024 года.

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