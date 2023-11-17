ЦАХАЛ сообщил о захвате западной части Газы и начале новой фазы наземной операции

CentralAsia (CA) - Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил о завершении операции в западной части города Газа. По его словам, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) переходит к новому этапу наземной операции, сообщает Walla. Он не уточнил, что подразумевает этот этап.

«Мы завершили оккупацию и зачистку всей западной части города Газа, начался следующий этап — силы действуют четко, решительно, в очень высокой координации между воздушными, морскими и сухопутными войсками в сопровождении с очень сильной и всеобъемлющей разведкой»,— сказал он в ходе визита в штаба 36-й дивизии ЦАХАЛа, которая участвует в операции в больнице Шифа в секторе Газа.

Наземная операция израильских военных в секторе Газа началась 27 октября. 2 ноября Армия обороны Израиля сообщила о полном окружении города Газа. 8 ноября представитель ЦАХАЛа Дэниэль Хагари заявил, что движение ХАМАС потерял контроль над северной частью Газы. По последним данным палестинской стороны, число погибших мирных жителей сектора Газа превысило 11 тыс.