экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Зеленский заявил, что Украина «перехватила у России инициативу в Черном море»

CentralAsia (CA) -  За время военных действий Украина смогла перехватить у России инициативу в Черном море. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на саммите Парламентской ассамблеи организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС)

«Мы смогли перехватить у России инициативу в Черном море и создали такие условия безопасности, которые заставляют агрессора бежать из восточной части акватории и пытаться спрятать военные корабли. Впервые в мире именно в Черном море начал действовать флот морских дронов — украинский флот.

Также я хочу отметить и то, что теперь — как один из главных результатов наших действий — Россия не способна использовать Черное море как плацдарм для дестабилизации других регионов мира»,— написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Зеленский также отметил, что Украина смогла обеспечить защиту западной части Черного моря, что позволяет экспортировать украинскую продукцию по морским коридорам.

30 сентября Владимир Зеленский на форуме производителей оружия заявил, что Украина создает первый в мире флот морских беспилотников.

Минобороны России неоднократно сообщало об атаках на российские корабли в Черном море с использованием безэкипажных катеров.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com