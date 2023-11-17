Зеленский заявил, что Украина «перехватила у России инициативу в Черном море»

CentralAsia (CA) - За время военных действий Украина смогла перехватить у России инициативу в Черном море. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на саммите Парламентской ассамблеи организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС)

«Мы смогли перехватить у России инициативу в Черном море и создали такие условия безопасности, которые заставляют агрессора бежать из восточной части акватории и пытаться спрятать военные корабли. Впервые в мире именно в Черном море начал действовать флот морских дронов — украинский флот.

Также я хочу отметить и то, что теперь — как один из главных результатов наших действий — Россия не способна использовать Черное море как плацдарм для дестабилизации других регионов мира»,— написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Зеленский также отметил, что Украина смогла обеспечить защиту западной части Черного моря, что позволяет экспортировать украинскую продукцию по морским коридорам.

30 сентября Владимир Зеленский на форуме производителей оружия заявил, что Украина создает первый в мире флот морских беспилотников.

Минобороны России неоднократно сообщало об атаках на российские корабли в Черном море с использованием безэкипажных катеров.