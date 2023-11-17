Подземный рудник Оюу-Толгой производит 127 000 тонн меди

CentralAsia (MNG) - На подземном руднике монгольского проекта по добыче меди и золота Оюу-Толгой с момента его запуска в марте было добыто более 127 000 тонн меди.

Подземный рудник очень важен для реализации «Видения 2050» — долгосрочной политики развития правительства Монголии, заявил премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

По словам премьер-министра, благодаря подземному руднику может быть реализована цель Монголии по доведению ВВП на душу населения до 10 000 долларов США.

Рудник Оюу-Толгой, расположенный в южном монгольском аймаке Өмнөговь, является крупнейшим инвестиционным проектом в истории Монголии.

Ожидается, что при максимальной мощности Оюу-Толгой будет производить около 500 000 тонн меди в год в среднем с 2028 по 2036 год открытым и подземным способом.

Правительство Монголии владеет 34 процентами акций Оюу-Толгой, а Turquoise Hill Resources, контролируемой британско-австралийским горнодобывающим гигантом Rio Tinto, владеет остальными 66 процентами.

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